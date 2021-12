“Divertitevi ragazzi, ma se qualcosa vi colpisce, fermate la foto o il pensiero e fatevi delle domande, discutetene a casa, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno di noi”. Le parole di Andrea Iacomini, portavoce Unicef, hanno colpito i circa 500 studenti degli istituti della provincia che sono intervenuti al PalaSerradimigni di Sassari per una delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Dinamo che festeggia i dieci anni di attività nel sociale.

A condurre la mattinata è stato Stefano Manca, di Pino & gli Anticorpi, mentre gli onori di casa li hanno fatti il presidente della Dinamo Stefano Sardara e il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese.

Tra gli ospiti Davide Cannata e Michele Cannoni, che hanno vissuto le esaltanti imprese veliche di Luna Rossa, Giovanni Achenza, medaglia di bronzo Paratriathlon alle Olimpiadi di Tokyo e la Nazionale con sindrome down che ha vinto gli Europei, col coach Giuliano Bufacchi e il cestista Davide Paulis, che ha detto: “Sono molto orgoglioso di essere sardo e rappresentare la mia Isola in Europa e nel mondo. Per me non arrendersi significa stare con la squadra, che si vinca o si perda”.

In chiusura hanno parlato anche i capitani delle tre Dinamo che prendono parte alla serie A maschile, alla A1 femminile e alla massima serie di basket in carrozzina: Jack Devecchi, Cinzia Arioli e Claudio Spanu.

© Riproduzione riservata