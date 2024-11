Al termine del day1 del 40º Rally della Lanterna, finale nazionale di Coppa Italia Aci Sport che si è aperta nel pomeriggio col passaggio sulle prove Sant’Eusebio e Laccio, in vetta alla classifica ci sono Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi (Skoda Fabia Rally2) con un tempo di 3’40”3. Ma tra i 177 equipaggi al via della manifestazione che assegnerà i titoli assoluti e di categoria, ci sono anche 10 ambiziosi equipaggi sardi che si sono qualificati grazie al rendimento avuto nei quattro rally sardi della Coppa Rally di Zona 10. Prima, però, bisognerà completare i doppi passaggi sulle tre speciali in programma domani (Portello, Brugneto e Massimo Canevari) e, dopo gli 85,75 km crono, bisognerà arrivare in pedana, a Genova, alle 16.50 di domani.

I sardi. Al termine della giornata del sabato, è 28º l’equipaggio Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia Rally2 evo, Porto Cervo Racing), in corsa per l’assoluta e l’Over55. I portacolori dell’Autoservice Sport, Alessandro Scurosu e Gian Domenico Piccinnu (Renault Clio R3), sono oltre la 160ª posizione dopo il ritardo accumulato nella speciale 2 (costato anche 1'20" di penalità), mentre i compagni di team Roberto Cocco e Lorenzo Fratta (Renault Clio Williams A7) sono in 90ª. Attualmente al 101º posto Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò della Mistral Racing, che forti di due successi in Rsd2.0 Plus, quest’anno punteranno alla R4 su Mitsubishi Lancer Evo IX, mentre l’altro equipaggio della scuderia del vento, formato da Davide Murgia e Nico Calliari è sulla Seat Ibiza Cupra Rsd2.0.

Presenti anche Gianbattista Serra e Matteo Sanna (Citroën Saxò), in corsa per la N2 e Francesco Fois e Isabella Pinna (Mini Cooper S) in gara per la Rstb1.6 Plus. Seguono Battista Sias e Raffaele Scanu (Peugeot 106), che puntano alla A6, Andrea Pisano e Alessandro Scartabelli (Citroën C2 Rs 1.6 Plus). Out nella speciale 1 Moreno Fosci e Francesca Carta (Renault Clio Rs2.0 Plus).

In gara a Genova, ma senza la possibilità di competere per i titoli, anche Depau-Grosso (Skoda Fabia R5), al momento al 21º posto, e Pietro Lilliu e Silvia Piras (Suzuki Swift Rs1.6), al 122º. Ritirati Enrico Piu e Franco Sanna (Peugeot 208 Rally4).

Slalom. Domani, in Calabria, si disputerà il 5º Slalom Città di Altomonte, finale dei Trofei Slalom Italia a cui parteciperanno anche due dei dieci piloti sardi qualificati: Antonello Acquas, alfiere Abc Motors su Renault 5 Gt Turbo e Giovanni Beccu, Under23 portacolori di Salita Tandalò Motorsport su Kartcross Suzuki 600.

Titoli. Lo scorso fine settimana, a Maggiora, sono già arrivati due titoli italiani nel Campionato Rallycross, conquistati da due piloti dell’Autoservice Sport. Il diciassettenne di Burgos, Valentino Ledda, al debutto tra le “quattro ruote motrici”, su Skoda Fabia R5 ha vinto sei gare su sei, si è aggiudicato la classe regina Rx5 e si è confermato campione italiano U18. Nella Rx4, invece, successo del cagliaritano Gianni Saddi, che su Citroën Ds3 ha vinto il titolo italiano e il Trofeo Racing Start.

In pista, invece, continua a brillare un altro giovanissimo, Lorenzo Cossu. A Misano, il ventenne asseminese ha vinto la categoria GtCup Light della serie National Gt Challenge al volante della Ferrari 488 Challenge Evo.

© Riproduzione riservata