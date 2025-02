Il lungo e ricco fine settimana in programma alla PlayHall di Riccione sancirà i vincitori delle Final8 di pallamano. E tra le 8 formazioni in corsa per il titolo maschile c’è anche la Raimond Sassari, che nella riviera romagnola cercherà di mettere in bacheca il terzo trofeo della propria storia. I rossoblù turritani scenderanno in campo alle 20 di oggi contro il Bolzano, formazione che al momento occupa la sesta posizione in A Gold a 4 punti dalla Raimond, quarta. Nell’unico precedente stagionale, la gara di andata di campionato disputata il 16 ottobre scorso, i sassaresi si erano imposti 29-27.

Ieri si sono giocati i primi due incontri, finiti in archivio con la netta vittoria del Cassano Magnago sul Fasano, battuto 37-28, e quella del Conversano sul Brixen, sconfitto 38-32. Se oggi i sassaresi dovessero vincere, alle 16 di domani affronterebbero i lombardi del Cassano, mentre nell’altra semifinale, ad scontrarsi sarebbero il Conversano e la vincente del match tra Siracusa e Merano in programma alle 16 di oggi.

Il commento. «Disputiamo anche quest’anno la Final8 di Coppa Italia, manifestazione che, in passato, ci ha regalato la prima grande gioia della nostra giovane storia. Kermesse come queste, talvolta, sfuggono ai pronostici. Vincerà chi arriverà nelle migliori condizioni fisiche e mentali, chi sarà in grado di dosare al meglio le energie, questi due fattori incideranno tanto oltre chiaramente alle qualità dei singoli. Giocheremo il nostro quarto di finale contro Bolzano, squadra organizzata che ben sa cosa fare in campo. Per ora pensiamo al quarto di finale, poi si vedrà”, ha sottolineato il direttore sportivo della Raimond, Andrea Giordo.

Femminile. C’è un po’ di Sardegna anche nel tabellone femminile, visto che nella Pontinia militano le nuoresi Luisella Podda e Martina Sitzia, la prima capitano e ala, la seconda portiere. La formazione laziale alle 18 di oggi affronterà la Casalgrande nei quarti di finale e, in caso di successo, alle 14 di domani sfiderà il Salerno, che ieri ha battuto 23-21 l’Ariosto Ferrara.

