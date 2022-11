Trasferta veronese fruttuosa per i sardi Piersandra Manca e Nicolò Cocco, che alla 124 edizione di Fieracavalli, la più grande manifestazione equestre italiana, hanno fatto incetta di medaglie.

L’amazzone Piersandra Manca, portacolori del Centro Ippico Is Alinos in sella a Calandra, ha vinto prima l’oro nella Ambassador Large, su ostacoli di 130 cm, e chiuso la gara come l’unico binomio a non aver commesso errori, poi si è ripetuta nella Amabassador Medium, dove ha montato Omara Van Het Eelshoe e, pur completando il percorso con ostacoli di 120 cm senza penalità, si è aggiudicata l’argento classificandosi seconda per il tempo.

Dal Gran Premio Under 21 su ostacoli di 125cm, è arrivato invece l’argento di Nicolò Cocco, che in sella a Carucho si è piazzato secondo nella classifica individuale della Coppa Regioni dopo essere stato in testa nella prima giornata di gare.

Il cagliaritano Filippo Serrau, tecnico di II livello del circolo “I Pavoni”, ha commentato soddisfatto il successo del proprio allievo: “Anche quest’anno è andata bene. Al di là del fatto che si salga sul podio, i ragazzi e le ragazze sarde crescono e acquistano esperienza con queste manifestazioni”.

Gli altri concorrenti sardi. In gara nella squadra Under 21, oltre a Cocco, anche Alessio Muscas su Reale, Juliè Madau su Eduard, Rachele Baldinu su Algarve e Beatrice Schirru su A-Texas.

La squadra Pony della Sardegna, formata da Marco Pala su Aribo, Giovanni Marras su Spirit, Sofia Zara su Infusu e Martina Lepori su Chupa-Chupa, ha avuto minor fortuna. Per un errore alla barriera, non è passata alla seconda manche della Coppa delle Regioni Pony, non riuscendo così a rientrare tra le prime otto in Italia.

