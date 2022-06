Prima europea vincente della Ferrini, che a Copenaghen ha vinto 3-0 il match d’esordio. Domani altre emozioni con l’ultima giornata della serie A1 maschile che deve ancora completare la griglia dei playoff.

Ferrini. Un esordio così era inatteso anche dai più ottimisti. Invece la Ferrini ha debuttato a Copenaghen nell’Eurohockey Team Challenge I, battendo 3-0 proprio la squadra di casa, l’HC Copenaghen. Una partita giocata senza incertezze, sbloccata dopo sette minuti quando gli arbitri, su azione di corner corto per i cagliaritani, hanno assegnato un rigore che Ojeda ha trasformato. La partita è rimasta incerta, un corto senza esito nella seconda frazione è stato il preludio al raddoppio. All’inizio del terzo quarto Lorenzo Fois ha segnato il 2-0 su azione. Il sigillo e la terza rete è ancora opera di Ojeda su corto. Nell’ultima frazione la Ferrini controlla la partita, ha un altro corto a disposizione, ma il risultato non cambia. Unica nota di cronaca, sul finire espulsione temporanea per il capitano Lorrai. Altro elemento importante, dopo nove minuti la panchina aveva impegnato tutti i giocatori a disposizione, ad eccezione del secondo portiere. Domani seconda partita con i gallesi del Whitchurch, vittoriosi 4-1 con gli ungheresi del Soroksari.

A1 maschile. La volata verso i playoff è giunta al rettilineo finale. L’ultima giornata del girone B mette di fronte domani a Ponte Vittorio, Amsicora e Bondeno, rispettivamente terza e seconda nel girone B separate da un punto. Non ci sono quindi calcoli. L’Amsicora, per accedere ai playoff (dove è già qualificata la Ferrini) deve vincere, un risultato diverso qualificherebbe il Bondeno, in virtù di una serie di otto vittorie e un pari nelle ultime nove partite. Iniziata proprio nella partita di andata con l’Amsicora vinta 1-0. Da allora la squadra cagliaritana ha iniziato la rincorsa e al momento sette vittorie di fila non bastano.

La Ferrini, impegnata in Europa, ha anticipato il 24 aprile scorso, e vinto, la gara con l’HC Roma.

Anche nel girone A è tutto da decidere. Chiudono invece le tre formazioni sarde che occupano gli ultimi tre posti del girone. Al “Maxia” c’è il derby di Uras tra HT Sardegna e Juvenilia Uras, mentre il Cus Cagliari conclude il suo cammino a Bologna con l’Hockey Team.

A1 FEMMINILE

Doveva essere la partita dell’anno, quella che assegnava lo scudetto. Invece Amsicora-Lorenzoni sarà una passerella per le piemontesi, neocampionesse d’Italia. Un cammino a braccetto tra sorpassi e controsorpassi, poi nelle ultime tre partite la Lorenzoni ha fatto l’en plein, l’Amsicora ha conquistato appena un punto, perdendo anche il secondo posto. La Ferrini l’ha infatti raggiunta e superata in forza della migliore differenza reti a parità negli scontri diretti.

UNDER 16 FEMMINILE

Dopo la finale Under 14 femminile disputata domenica a Bra dove è giunto ottavo, il Cus Cagliari ci riprova con l’Under 16. A Torino giocheràil girone di qualificazione con HC Riva e Genova 80.

