Alberto Usai fa ritorno alla Ferrini, dopo poco meno di un anno. Il centrocampista classe ‘89, colonna dei cagliaritani nelle scorse stagioni, a giugno 2024 aveva deciso di lasciare il club di viale Marconi e accettato la proposta dell’Uta, neopromossa nel Girone A di Promozione. Ora, invece, il nuovo accordo con la Ferrini che lo riporta in Eccellenza: è il secondo acquisto perfezionato in settimana, dopo quello dell’attaccante serbo Dimitrije Antić.

Usai è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari: ci ha giocato fino alla Primavera, di cui era stato anche capitano, mentre in prima squadra ha avuto una convocazione in Coppa Italia con la Reggina nel 2008. Alla Ferrini è arrivato nel 2018 dopo le esperienze fra le altre con Selargius, Castiadas, Serramanna e anche un periodo in Germania. Coi cagliaritani è stato grande protagonista per sei anni, sempre presente nella squadra che ha raggiunto il terzo posto nel 2021-2022 e 2022-2023 così come in quella che nella passata stagione ha raggiunto i playoff. All’Uta ha segnato cinque gol e giocato sino al turno infrasettimanale della scorsa settimana col Guspini.

Il ritorno di Usai dà ulteriore slancio alla Ferrini nella rincorsa salvezza. Dopo un girone d’andata molto complicato, col mese di gennaio che ha visto le dimissioni di Bebo Antinori e l’ultimo posto in classifica, sono arrivate le vittorie contro Calangianus (2-0) e Li Punti (1-2 domenica scorsa) valse la risalita: ora la squadra è a 17 punti, gli stessi del Barisardo e a +2 sulla zona retrocessione diretta al momento occupata da Li Punti e Ghilarza. Domenica la gara interna con l’Alghero, la terza con Pier Paolo Mura come allenatore.

