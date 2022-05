La prima giornata dei playoff della C Silver di basket si è chiusa, nella serata di ieri, con la vittoria della capolista Ferrini Delogu Legnami nella gara1 dei quarti contro l’Uri.

Ferrini Delogu Legnami ok. I quartesi, tra le mura amiche della palestra Sant’Elena, hanno superato il Buk per 91-63 dopo aver costruito un buon margine fin dal primo quarto. La prima vittoria in biancoverde di coach Marco Sassaro è stata propiziata dal trio Putignano-Salone-Pedrazzini, autori rispettivamente di 30, 23 e 14 punti. Tra i giallorossi in doppia il solito Spanu, a quota 27, e Masu, 12.

Esperia sul vellutto. Buona la prima anche per l’Esperia, che in via Pessagno ha sconfitto il Cus Sassari per 69-47 con Picciau (26), Floridia (16) e Villani (13) in grande spolvero, come il turritano Porcheddu (19).

Vince anche il Sant’Orsola. È partito col piede giusto anche il Sant’Orsola Tavoni, che a Sassari ha superato il Calasetta 85-70. Ai tabarchini non sono bastati i punti di capitan Werlich (23), Pipiciello (17), Vigo (17) e Paganucci (12), gli arancioneri, trascinati da Casula (16), Cordedda (14), Piras (20) e Basoli (11) non gli hanno lasciato scampo. “Calasetta è partita forte, poi abbiamo registrato difesa e attacco ed è cambiata la partita. Nel terzo quarto abbiamo preso 10-12 punti di vantaggio ma loro sono stati sempre bravi a rientrare fino al -6. Era una partita scorbutica, Il Veliero è un avversario tosto ed è molto importante essere sull’1-0”, ha commentato coach Giampaolo Mazzoleni.

Equilibrato e combattuto il match giocato a Ploaghe tra Sef Torres e Antonianum, vinto dai padroni di casa per 82-76. I sassaresi si sono affidati a Sanna (26), Pisano (10) e Carta (12), i quartesi a Jordan (14), M. Locci (17), D. Locci (14) e Paddeo (11).

Mercoledì. Tra 48 ore si torna in campo per la seconda partita della serie, che si gioca al meglio delle tre. Potranno dunque arrivare già i primi verdetti. Alle 20, la “palla a due” di Cus Sassari-Esperia, mentre gli altri tre incontri inizieranno alle 20.30. A Quartu si giocherà Antonianum-Torres, a Calasetta Il Veliero-Sant’Orsola e a Uri Buk-Ferrini Delogu Legnami.

© Riproduzione riservata