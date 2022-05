Il derby Ferrini-Amsicora continua. Stesso terreno di gioco, stessa ora o quasi, stessa importanza, stesse emozioni. Domani scendono in campo gli uomini, sette giorni dopo la vibrante sfida femminile vinta dalla Ferrini 2-0.

A1 MASCHILE. La quinta di ritorno offre uno dei piatti forti della stagione. Ferrini-Amsicora, al “Maxia” occorre nuovamente tenersi forte. Ferrini prima del girone B, imbattuta, sei vittorie consecutive. Amsicora seconda a -11, una striscia di quattro vittorie, l’ultima decretata a tavolino, sabato scorso il Cus Pisa non si è presentato a Ponte Vittorio. E’ ancora impresso nella memoria il derby dell’andata, giocato sotto il diluvio, terminato 4-4, con la Ferrini che rimontò dall’1-4 nell’ultima frazione. Tra le due è l’Amsicora la squadra che deve sbagliare meno, il rischio è essere risucchiata dalle inseguitrici e dover ricominciare la corsa daccapo. La Ferrini, dalla vetta della classifica, non fa calcoli. La vittoria chiuderebbe il discorso playoff. Nel sabato hockeystico c’è solo il derby. Nel girone A Cus Cagliari, Juvenilia Uras e HT Sardegna restano a guardare, avendo già anticipato le partite in calendario.

A1 FEMMINILE. Il post derby ha subito portato la mente alla prossima partita. L’Amsicora, ora seconda, ha interrotto una serie positiva che durava da otto turni. La Ferrini, terza, non perde da sei giornate. E guardando i numeri si scopre che se l’Amsicora è a -1 dalla Lorenzoni, la Ferrini è a -4. La giornata di domenica ripropone l’Amsicora nelle vesti di inseguitrice nel match interno con Milano, a Ponte Vittorio. Calendario generoso, le lombarde sono penultime. Non così per la Ferrini, a Cernusco con l’Argentia. Le campionesse d’Italia sono in ritardo nella tabella di marcia, quinte a sei punti dalla vetta. All’andata terminò in parità, ma nella recente Supercoppa, la Ferrini venne sconfitta 3-0. Cagliaritane senza le squalificate Sambenedetto e Mucelli che pagano con un turno di stop il rosso nel derby. La situazione è sempre più ingarbugliata, dalle cagliaritane in giù sono in cinque in tre punti e ogni partita in calendario è uno scontro diretto. Con quattro posti disponibili per la futura Top Level.

