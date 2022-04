Un’altra goleada della Ferrini, stavolta la vittima è il Cus Pisa. E oggi la squadra cagliaritana, grazie al recupero con l’HC Roma potrebbe allungare in testa alla classifica del girone B della serie A1 maschile. Perdono tutte in casa, nel girone A, Cus Cagliari, Juvenilia e HT Sardegna. E domani tornano in campo.

GIRONE B. La Ferrini non ha pause e il Cus Pisa, reduce da due vittorie consecutive, è battuto 6-3. Ci vogliono quattro minuti per sbloccare il risultato, al terzo tentativo il corto di Ojeda è vincente. Pisa gioca bene, è veloce, ma sbaglia il rigore del pari. E nella seconda frazione la Ferrini sferra una “tripla, in meno di tre minuti che di fatto segna la partita. “El Chapa” Ojeda ne segna due, azione personale e assist di Fenu, e c’è gloria per Michele Murru, classe 2004. Pisa segna su corto, ma dopo il riposo nell’azione più applaudita, assist di Brunetto, Sulanas al volo e sono cinque. Nell’ultima frazione Pisa segna due reti, ma Ojeda non si fa mancare il poker personale ancora su corto.

L’Amsicora ha osservato il turno di riposo, ora è quinta in classifica, superata da Valchisone e Bondeno.

GIRONE A. Il Cus Cagliari non va lontano dall’impresa ma deve inchinarsi ai campioni d’Italia del Bra, che passano al “Loddo” per 3-1. Gli universitari partono di gran carriera, pressano alto, non trovano il guizzo vincente, e vengono beffati in contropiede nella seconda frazione. Nel terzo tempo il pari di Zedda rende giustizia, ma in superiorità numerica il Bra passa con un corto di Koshelenko. Il Cus cerca il pari, rinuncia al portiere per un uomo di movimento in più, il Bra si difende, e colpisce ancora su corto nel finale.

L’HT Sardegna non può nulla contro la capolista Tevere che vince 4-0 con una rete in ogni frazione. La squadra di Sergio Pia ha giocato una buona partita, ha avuto alcune occasioni non sfruttate, come tre corti battuti da Paziuk, uno respinto sulla linea e uno parato.

Stesso destino per la Juvenilia Uras, il Bonomi vince 7-1, approfittando del crollo degli avversari dopo l’intervallo. Dopo lo svantaggio iniziale la Juvenilia aveva pareggiato con Nicola Piras. La partita è rimasta aperta nelle prime due frazioni, quando la squadra lombarda era avanti 3-1.

Oggi si torna in campo. Due recuperi, HC Roma-Ferrini e Cus Cagliari-Tevere, e due anticipi, HT Sardegna-Bonomi e Juvenilia Uras-Bra.

