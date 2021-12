La sconfitta interna dell'8 di dicembre (0-3) nel derby contro il Cortoghiana è costata la panchina a Fabrizio Caria: non è più il tecnico della Fermassenti, girone A del campionato di Promozione.

La svolta. La decisione è stata assunta ieri notte dalla dirigenza del club arancione suergino guidato da tantissimi anni da Antonio Massenti. Non ha colpito tanto il risultato in se stesso, ha fatto notare, "ma la condizione generale della squadra", si è limitato a sottolineare. Al posto di Caria il nuovo allenatore dovrebbe essere, ma ormai i giochi sono fatti al 99 per cento, Gianni Maricca, vecchia conoscenza proprio della Fermassenti, l'anno scorso vice allenatore in serie D nel Carbonia di Marco Mariotti. E difatti è già prevista per oggi una riunione tecnica con l'allenatore per definire i programmi di lavoro.

