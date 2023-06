Non ce n'è per nessuno.

A Cracovia, nei quarti di finale dei Giochi Europei di boxe, il pugile turritano Federico Serra (categoria 51 kg) questo pomeriggio si sbarazza anche dell'ungherese Bernath (5-0 per i giudici) e passa in semifinale.

Dove incontrerà il pugile turco Gumus, che Serra ha già battuto. Se Serra vincerà questo incontro conquisterà il pass olimpico: l'obiettivo della vita. Qualunque sia l'esito della finale.

Serra ha dimostrato anche oggi le sue grandi condizioni di forma e qualità. Svelto, tecnico, preciso e determinato: per il suo avversario non c'è stato scampo. La vittoria odierna è stata dedicata a Marco Satta Giannichedda, il suo giovane amico pugile deceduto per un infarto a Porto Torres qualche giorno fa.



