L’Ossese annuncia la conferma per la terza stagione di fila del portiere Antonio Sechi (1998). Un portiere molto forte abile tra i pali e nelle uscite. L’ex attaccante di Ilvamaddalena e Cos, Alessandro Aloia (1996) piacerebbe al Monastir (Serie D). Tanti i volti nuovi nell’Ilvamaddalena del confermato Sandro Acciaro che si candida tra le favorite: sono Giovanni Bulla, ex Tempio, Caio De Cenco, ex Uri, Kaio Piassi, che arriva dal Budoni, Stefano Mondino, ex Lagonegro, Mario Esposito, ex Budoni, Salvatore Granicelli, ex Notaresco, Luigi Maisto, ex Procalcio, Gianluca Oldani, ex Badesi, Alan Bert che arriva dal Digiesse Praia Tortora e Álvaro Lima dall’Inter de Lages.

