Magro bottino, per la prima squadra di canoa polo della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari, che nel fine settimana ha debuttato sul Lago Miseno di Bacoli nella giornata inaugurale del campionato di serie A maschile.

Priva di Giacomo Fanti, fermato da problemi di salute, la formazione allenata da Riccardo Ibba ha disputato quattro incontri, perso in successione contro Polisportiva Catania (9-2), Napoli (7-3), San Nicola Palermo (5-2). A mettere una pezza, la vittoria in chiusura contro il Katana (5-3).

Il rammarico. “Perdere contro la Polisportiva Catania e il Napoli ci può stare, sono squadre di livello superiore”, osserva il tecnico Ibba al termine della giornata, “dispiace di più esser stati superati dal San Nicola Palermo, una rivale alla nostra portata. In questa trasferta abbiamo raccolto solo tre punti, speriamo di rifarci in occasione della seconda giornata, nel raggruppamento nord in calendario alla fine di di fine aprile a Chiavari”. Dopo la prima serie di incontri, nella classifica guidata a punteggio pieno dalla Polisportiva Catania i cagliaritani occupano la penultima posizione, a pari punti proprio a Katana e Idroscalo Club e davanti a Canoa Club Bologna e CN Posillipo.

