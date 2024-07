Agli Europei di padel in corso al Tennis Club Cagliari oggi è la volta dell'inizio della fase a eliminazione diretta, con le sfide principali dei quarti di finale per le posizioni dal primo all'ottavo posto e le altre dal nono al sedicesimo. L'Italia di Marcela Ferrari si presenta all'appuntamento dopo aver vinto i gironi, sia maschile sia femminile, a punteggio pieno e avendo vinto 3-0 tutte le partite.

Il programma. Si parte alle 9 con la femminile, come sempre avvenuto anche nella fase a gironi. L'Italia è sul campo 2 contro la Danimarca, che ha chiuso al secondo posto il Gruppo A dietro la favorita Spagna, quest'ultima impegnata con la Germania che ieri ha perso 3-0 contro le azzurre nello scontro diretto per il primato. Dal primo all'ottavo posto si giocano anche Svezia-Portogallo (sul campo centrale) e Francia-Olanda, mentre dal nono al sedicesimo sono in programma Svizzera-Ungheria, Belgio-Estonia, Gran Bretagna-Polonia e Finlandia-Lituania. Dalle 16 la sessione pomeridiana dedicata agli uomini: qui gli Azzurri saranno protagonisti sul campo 14 contro la Svezia, che ieri sera ha superato il Belgio al termine di una lunghissima serie di partite. La Spagna affronta l'Olanda sul centrale, il Portogallo la Gran Bretagna e la Francia la Germania per le posizioni dalla 1 alla 8, per le restanti Monaco-Austria, Belgio-Ungheria, Svizzera-Danimarca e Polonia-Croazia.

