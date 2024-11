Con in tasca la qualificazione ai playoff, la Dinamo Women si prepara a ricevere le belghe del Kangoeroes Mechelen nel penultimo turno della prima fase di Eurocup femminile. La gara in programma domani sera al PalaSerradimigni (ore 20.30) servirà alla squadra sassarese per non restare ferma a lungo, dal momento che osserverà il riposo nel prossimo turno della serie A1 a undici squadre.

All'andata la formazione di Restivo si è imposta 76-60 grazie ad un ottimo secondo tempo, dopo un primo tempo molto equilibrato grazie anche ai canestri di Reese, la migliore delle belghe con 21 punti. Nella Dinamo Women invece 24 punti di Taylor, ben 13 di Pastrello e strepitosa prova a rimbalzo di Begic con 13 recuperi sotto i tabelloni.

Carangelo e compagne sono già qualificate almeno come seconda classificata alle spalle delle polacche del Zaglebie Sosnowiec, ma devono cercare di fare più punti possibile per pescare poi nell'accoppiamento dei playoff un'avversaria più in basso nella graduatoria che verrà stilata al termine della fase a gironi.

