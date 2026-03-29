Si ferma ad Angri la corsa dell’Esperia, battuta 79-73 al termine di una gara che i rossoblù avevano saputo riaprire dopo un avvio complicato. Decisivo il parziale di 12-0 incassato negli ultimi cinque minuti, che ha ribaltato l’inerzia proprio nel momento in cui Cagliari sembrava avere il controllo.

La squadra di coach Federico Manca era partita in salita, pagando l’impatto offensivo dei campani e chiudendo il primo tempo sotto di 13 lunghezze (43-30). Un divario ampliato anche in avvio di ripresa, prima della reazione: Morgillo e Frattoni hanno dato energia vicino a canestro, mentre Giordano e Potì hanno riportato l’Esperia a contatto.

Il riaggancio si è concretizzato nel terzo quarto, chiuso sul 56-56 grazie alla tripla di Nicola Manca. L’inerzia è sembrata cambiare definitivamente a inizio ultima frazione, quando Frattoni ha firmato il canestro del +6 che ha dato ai cagliaritani la sensazione di poter allungare.

Nel momento decisivo, però, l’attacco si è inceppato. Angri ne ha approfittato per piazzare il break che ha chiuso i conti, condannando l’Esperia alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella con Avellino.

Dopo la pausa pasquale, i rossoblù torneranno in campo nel derby contro la Klass Sennori, reduce dal successo salvezza contro l’Antoniana.

Angri-Esperia 79-73

Pall. Angri: Triassi 11, Morano ne, Zuansabal 5, Lalic 5, Granata 7, Peluso, Martinez 23, Montella ne, Bonanni 15, Stendardo, Milojevic 13, De Prisco ne. Allenatore Chiavazzo

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 11, Cabriolu 1, Giordano 9, Potì 17, Frattoni 13, Thiam 8, Locci, Pili, Morgillo 14. Allenatore F. Manca

Parziali: 17-14; 43-30; 56-56





© Riproduzione riservata