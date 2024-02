Si chiude con una netta sconfitta il cammino dell'Esperia nella regular season della Serie B Interregionale. I granata cadono sul parquet di Ferentino (88-63 il risultato finale) e terminano la prima fase di stagione al settimo posto in classifica.

Nella fase a orologio, al via il prossimo 3 marzo, gli uomini di Manca partiranno dal gradino più basso della graduatoria, con soli 4 punti conquistati negli scontri diretti con le altre formazioni che prenderanno parte alla fascia "Silver" dei play-in: Carver, Ferentino e Viterbo.

Sulla strada di Villani e soci ci saranno le formazioni dal gruppo marchigiano-abruzzese (Porto Recanati, Pesaro, Pescara e Roseto): all'orizzonte otto turni complessivi articolati su andata e ritorno, con la possibilità, per le prime due, di affrontare i playoff promozione.

La gara. L'Esperia si illude in avvio doppiando i rivali con Thiam (12-6 al 5'). I laziali inizialmente faticano, poi entrano in partita con un perentorio break di 15-2 e scappano via scrivendo il +11 già al 10' sul 31-20. L'Esperia fatica a imbastire una reazione, allora i padroni di casa toccano anche le 19 lunghezze di vantaggio poco prima della pausa lunga.

Nel secondo tempo la musica non cambia: premiata dalle ottime percentuali al tiro pesante (a fine gara sarà 52%), Ferentino continua a condurre in maniera autoritaria. I granata tentano il tutto per tutto in avvio di ultimo periodo, quando Locci infila la tripla del -13. Il quintetto di Lulli, però, non ci sta, e con un contro break firmato Rullo e Gerlero si rimette prontamente al sicuro.



Basket Ferentino-Esperia 88-63

Basket Ferentino: Serra, Russo ne, Collalti 5, Rossi 9, Galuppi 3, Liberati ne, Polselli 11, Ciarpella 14, Plamyzhaj ne, Gerlero 16, Rullo 14, Bisconti 16. Allenatore Lulli

Esperia Cagliari: Pili, Cabriolu, Kucan 14, Potì 9, Villani 5, Thiam 14, Picciau 8, Locci 7, Tocco, Corsi, Sanna 6. Allenatore Manca

Parziali: 31-20; 49-34; 61-48

