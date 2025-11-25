Nessuna sorpresa nel corso della settima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud è grande l’equilibrio in vetta, così come nel girone A del Nord. Nel girone B, invece, comanda con buon margine lo Shardana.

Sud. In testa alla classifica sempre la coppia composta da Cagliari Basket e Azzurra Oristano (con il Cagliari Basket, però, avanti perché vittorioso nello scontro diretto). Nel posticipo di ieri i cagliaritani si sono imposti sul campo dell’Antonianum Quartu per 78-90. Primi due quarti equilibrati (22-22 al 10’ e 48-44 al 20’); gli ospiti allungano poi nel corso della terza frazione (62-69 al 30’) e, negli ultimi 10’, portano il vantaggio anche sopra la doppia cifra, fino al +12 finale. Top scorer della gara è Tosadori, del Cagliari Basket, con 23 punti. L’Azzurra, invece, si impone contro il Settimo per 68-41. Successo ampio per il quintetto oristanese che conferma un positivo stato di forma. In seconda posizione, a 2 punti di distanza, Cus Cagliari e Carloforte, entrambi vittoriosi. I primi per 54-34 contro la Condor Monserrato, mentre i carlofortini su Il Gabbiano (72-35 finale). Carlofortini che attuano il break sin dai primi 20’ (43-12) per poi gestire nella seconda parte di gara. Top scorer della sfida è Piazzi, tra i padroni di casa, con 22 punti. Nelle altre gare di giornata, da segnalare la bella vittoria, la quarta in stagione, del Serramanna a Iglesias (50-70) e de La Casa del Sorriso Su Planu (79-64 contro il Carbonia). Infine, colpi esterni per la Primavera Gonnosfanadiga (47-74 contro il Beta) e per il Genneruxi (45-72 in casa del Marrubiu).

Nord. Giro di boa nei due gironi settentrionali. Nello scorso weekend, infatti, si è scesi in campo per l’ultima giornata di andata. Nel girone A di scena il big match per il primato tra Mercede Alghero e Arzachena. Vittoria degli smeraldini, che espugnano il parquet algherese per 71-78. Con questo successo l’Arzachena mantiene la testa del girone, assieme al Sennori, che non ha avuto problemi a superare la Nova Pallacanestro (101-53 il finale con 21 punti siglati da Moscaritolo). Tra le altre partite del gruppo, vittoria di misura della Masters Sassari (che così aggancia la Mercede in classifica) contro l’Olimpia Olbia per 86-84. Nelle fila sassaresi spiccano i 23 punti segnati da Mandras. Infine, largo successo della Virtus Olbia, contro l’Accademia Olmedo, per 93-50. Nel girone B in campo solo per una sfida, che ha visto la Sant’Elene Dorgali per 64-59 contro il Ghilarza.

