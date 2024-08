Dopo l'accordo con Fenza per la guida tecnica del Castiadas, la società ha tesserato anche un suo vice. L'allenatore in seconda della squadra sarrabese sarà Enrico Cotza che ha avuto anche l'incarico di allenare la squadra juniores. Cotza ha iniziato la sua carriera con le giovanili del Cagliari Calcio, facendo poi il titolare nella squadra Primavera, per poi meritarsi la convocazione in prima squadra ed esordire in seria A.

Ma non solo Cagliari, Enrico Cotza vanta trascorsi importanti anche in lega pro e serie D con la Villacidrese Calcio, Pula, Foligno Calcio, Muravera.

Da poco, ha intrapreso la nuova carriera come guida tecnica iniziata la scorsa stagione propro con gli Juniores.

