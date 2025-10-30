C'è anche la bandiera dei 4 Mori sul gradino più alto di una delle 8 categorie in gara a Marina di Pisa (Pi) dove si è svolto il gran finale del Circuito FISE, Coppa Italia FISE e MASAF 2025 e finale ANICA di Endurance. Nella Categoria Debuttanti, sulla distanza di 21 km, si è imposto Costantino Sanna, in sella a Burgesu.

Non è stata una gara semplice, anche perché il libeccio ha reso la competizione più dura con raffiche che hanno messo a dura prova i binomi.

Ben 24 i partenti nella gara della Debuttanti e Costantino Sanna ha battuto il toscano Luca Cellai grazie alla tenuta del suo Burgesu, che ha chiuso i 21 km del percorso con un battito da campione, molto basso, come fosse stata una passeggiata.

