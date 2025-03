L’Amsicora regge l’urto della Lazio e mantiene il primato nella serie A Élite maschile, dove la Ferrini vince la prima partita e balza al terzo posto. Sfuma invece negli ultimi secondi la vittoria dell’Amsicora nella A Élite femminile, che manca così l’aggancio alla vetta della classifica.

Serie A Élite maschile

L’Amsicora ha rischiato ma è uscita indenne dalla sfida con la Lazio, a Roma, dove ha pareggiato 3-3. Anche la Tevere ha pareggiato, 1-1 con Città del Tricolore e affianca in testa la squadra cagliaritana.

La Lazio si è portata sul 2-0 costringendo l’Amsicora a inseguire, obiettivo provvisoriamente raggiunto dalle reti di Ojeda e Agabio. I romani guidati dall’ex Luca Angius sono tornati avanti su rigore, nella quarta frazione quando mancavano cinque minuti alla fine altro rigore stavolta per l’Amsicora, che Giaime Carta ha trasformato.

La Ferrini ha vinto 2-0 il derby con il Cus Cagliari, è la prima vittoria che vale il terzo posto, a due punti dalla coppia di testa, mentre gli universitari stavolta limitano i danni ma restano all’ultimo posto.

Dopo due corti, la Ferrini la sblocca nel primo tempo con Sulanas, potrebbe raddoppiare ma il corto di Edris centra la traversa. Anche il Cus batte due corti senza esito. Dopo il riposo Edris fa centro e chiude di fatto la partita.

Serie Élite femminile

Amsicora e Cus Torino sono tra le candidate allo scudetto. Di fronte nella quarta giornata si sono date battaglia ed hanno concluso in parità, 2-2. La squadra piemontese resta in testa alla classifica, l’Amsicora è distante tre punti ma con una partita in meno. Aggancio fallito a venti secondi dalla fine. Sul 2-1 per la squadra di Khilko e Carta (che aveva rimontato lo svantaggio iniziale con Valenti e Turienzo) l’ultimo attacco del Cus Torino produce un corto che Galli che trasforma e pareggia. Dopo la partita l’Amsicora è stata premiata dalla Federazione, tramite il presidente del comitato regionale Gianfranco Salaris, per lo scudetto 2023-24, alla presenza del presidente del Coni regionale Bruno Perra. Premio a Giaime Carta, capitano dell’Amsicora, come migliore giocatore della serie A Élite maschile della scorsa stagione, votato da allenatori, arbitri e delegati tecnici.

La Ferrini ha pareggiato 1-1 con la neopromossa Capitolina, a Roma, che conquista il primo punto stagionale. Per la squadra di Spitoni la rete è stata siglata da Lucia Sambenedetto.

Serie A1 maschile

Due sconfitte per le squadre di Uras nella seconda giornata. La Juvenilia è stata battuta 4-3 a Potenza Picena, rimontata dopo il provvisorio vantaggio di 2-0. A segno Murgia, Grussu e Tocco.

Pesante sconfitta interna per l’HT Sardegna, battuta 6-2 dal Butterfly, che non fa mistero di puntare a un immediato ritorno nella Élite. Reti di Bashir e Gobran.

© Riproduzione riservata