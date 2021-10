Buona prova per Elisa Patta, che si issa fino ai quarti di finale del Torneo Open di fine estate-Trofeo Banca Prealpi, sui campi in terra battuta del Tc Este, nel Padovano. Patta (2.6), tesserata per la Torres Tennis, è entrata in gioco nei sedicesimi di finale, superando senza difficoltà l'under 16 Sveva Maria Ricci (3.1 tesserata per l'EuroTennis Club Treviso) per 6-0, 6-2. Nel turno successivo, ad attendere la ventiduenne algherese c'era una pari classifica, Sofia Sambù (Associazione Tennis Verona), numero 7 del seeding, ma l'ostacolo è stato meno ostico di quanto si potesse attendere, visto che sul 6-0, 1-0 Patta, la veneta si è ritirata. Nei quarti, la portacolori torresina si è trovata dall'altra parte della rete la testa di serie numero 2, l'under 18 Samira Peverato (2.5 del Tennis San Giovanni Lupatoto). Partita lottata, con Elisa Patta che si è aggiudicata il primo parziale per 6-2, ma poi è stata più brava la sua avversaria a girare il match, chiudendo 6-3, 6-2 e strappando il pass per la semifinale.

