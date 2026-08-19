La Villacidrese Calcio annuncia il nuovo staff tecnico che guiderà la prima squadra nella prossima stagione di Eccellenza. Ieri è stato annunciato il nuovo allenatore, l'ec calciatore-bomber del Cagliari Andrea Cocco, 40 anni, al suo esordio in panchina, dopo una carriera strepitosa da giocatore con più di 400 presenze solo tra i professionisti, col Cagliari, Vicenza, Pescara, Trapani e tante altre società. Oggi è stato annunciato l'intero staff tecnico: Nicola Lampis, classe '76, di Guspini, è stato confermato come secondo allenatore dopo l'ottimo lavoro dello scorso anno. Continuerà a tenere unito il gruppo squadra e a dare un valido supporto a Mister Cocco. Antonio Fais, classe '94 di Asuni, è il nuovo preparatore atletico della Villacidrese. Fais ha iniziato il suo percorso professionale al Cagliari Calcio nella stagione 20/21, dove è rimasto per 4 anni in prima squadra come collaboratore preparatore, una come responsabile recupero infortuni del Settore Giovanile e l'ultima come preparatore atletico della Primavera. Antonio Orgiu, classe '79, di Isili, è il nuovo preparatore dei portieri . Durante gli studi di Scienze Motorie, ha iniziato ad allenare i "Piccoli amici del Selargius 91", per poi proseguire ad Isili fino alla categoria allievi. Nel 2016 ha fondato la scuola per portieri "Keeper Fly", che lo porta ad allenare tantissimi giovani del circondario tra Isili e Sanluri. Nel 2021, ha ricevuto la chiamata dal Cagliari Calcio che gli ha affidato prima l'under 13, per due anni, poi l'under 14 ed infine l'under 15 con cui ha raggiunto l'accesso ai playoff nazionali.

Luigi Pinna, classe '86, di Bosa, è il nuovo fisioterapista. Non una nuova conoscenza per i tifosi della Ese, Gigi infatti ha vestito la maglia gialloblù in diverse stagioni, difensore centrale granitico ma pulito e tecnico. Appese le scarpette al chiodo si concentra sullo studio e nel 2024 consegue a Sassari la laurea in Fisioterapia. Ha collaborato con il Centro Cros di Quartu Sant'Elena e con il Centro di riabilitazione Floris di Guspini. Per Gigi si tratta della prima esperienza ufficiale in una squadra di calcio.

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