Eccellenza, volata finale: duello Ossese-Ilvamaddalena e sfide decisive per salvezza e playoffDomenica la terzultima giornata di campionato
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Domenica (ore 16) si gioca la terzultima giornata del campionato di Eccellenza. Riflettori puntati sulla sfida a distanza tra la capolista Ossese e l’Ilvamaddalena, divise da appena un punto.
I bianconeri di Carlo Cotroneo, reduci dal pareggio (il 14esimo stagionale) contro la Nuorese e ancora imbattuti, ospitano il Lanusei, che si presenta con il morale basso dopo la pesante sconfitta a tavolino contro il Calangianus.
Impegno ostico per l’Ilvamaddalena, che riceve un Buddusò affamato di punti, avendo solo due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.
La Nuorese, a meno quattro dalla vetta, è impegnata sul difficile campo del Tortolì, intenzionato a uscire dalla zona playout. Sfida playoff quella tra Atletico Uri e Tempio, con i galletti avanti di tre punti. Al “Signora Chiara” di Calangianus arriva il Villasimius, quintultimo, con un solo punto di margine sulla zona playout.
A Gavoi il Taloro affronta il già retrocesso Sant’Elena: i rossoblù cercano gli ultimi punti per la salvezza. Il Santa Teresa, terzultimo e appaiato al Tortolì, è atteso a Iglesias, formazione che deve ancora guardarsi alle spalle. Gara da ultima spiaggia per la Ferrini Cagliari (penultima), che ospita il Carbonia: uno scontro diretto delicatissimo, con i minerari in una posizione più tranquilla (+5 sulla zona playout).