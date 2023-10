Un primo posto sorprendente quello del Ghilarza nel campionato di Eccellenza. Nell'ultimo turno, alla squadra di Giacomo Demartis è bastata una rete di Atzei per archiviare la pratica Villacidrese. I giallorossi stanno offrendo un buon calcio dimostrando di poter ben stare nei quartieri alti e, quindi, di non essere una semplice sorpresa. Il tecnico, all’esordio in panchina, si sta dimostrando all’altezza. La sua esperienza è fondamentale.

In seconda posizione l’Ilvamaddalena di Carlo Cotroneo che ha una partita in meno avendo scontato il turno di riposo nella quarta giornata. I biancocelesti hanno piegato il Barisardo segnando tre gol nei primi 25’. Una corazzata quella maddalenina che non intende lasciare punti per strada. Ora inizia anche a finalizzare. Nelle prime tre gare aveva vinto sempre 1-0. È arrivato il primo gol subito ma in pieno recupero. «È ancora presto», dice Cotroneo, «per fare bilanci. Non ci nascondiamo ma ci sono tante formazioni agguerrite e costruite ugualmente per vincere».

Continua a sorprendere il Villasimius che ha conquistato la terza vittoria di fila piazzandosi nella zona playoff. «Stiamo lavorando bene, ma bisogna stare sempre concentrati. È un campionato durissimo», dice l’allenatore Nicola Manunza. I sarrabesi hanno battuto un ostico Sant’Elena che sta facendo ugualmente bene con una rosa giovanissima.

Stenta a decollare il Tempio fermato al “Nino Manconi” da un Li Punti in gran salute. I galletti erano riusciti ad inizio ripresa a sbloccare il risultato con Virdis ma sono stato poi raggiunti alla mezzora per via della rete di Spano.

Nella sfida di bassa classifica il San Teodoro ha superato il Calangianus ottenendo i primi punti stagionali. L’avvicendamento in panchina, con l’ingresso di Riccardo Sanna per Simone Marini, ha dato per ora la scossa sperata. Calangianus che, invece, resta a quota zero. Ha comunque un organico di valore e presto si sbloccherà.

Stenta anche l’Iglesias che ha un solo punto in classifica. I minerari hanno perso a Bonorva contro il Bosa di Salvatore Carboni.

