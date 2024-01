Con un gol in pieno recupero l’Ilvamaddalena si aggiudica (1-0) il derby col Calangianus. Prima vittoria dell’anno per la capolista che, in attesa delle gare di domani, ha un vantaggio di dieci punti sulle inseguitrici. Il Calangianus ha venduto cara la pelle cedendo soltanto nel finale anche grazie ad un super Forzati che ha salvato la porta in diverse circostanze. La rete decisiva di Blas Tapparello su rigore al 95', concesso per un tocco di mano di un difensore giallorosso.

Nell’altro anticipo della seconda giornata di ritorno, il Li Punti ha battuto in rimonta la Tharros per 2-1. Ospiti avanti con Ferrari su rigore. Poi il pari di Pucinelli, sempre su rigore, e la rete del successo dei sassaresi firmata da Lemiechevsky.

Domani alle 15 in scena Bosa-Villacidrese, Carbonia-Barisardo, Ferrini-Villasimius, Ghilarza-San Teodoro, Sant'Elena-Iglesias e Taloro-Ossese.

