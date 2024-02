L'Ilva torna subito a vincere, 2-1 sulla Tharros sabato, e conferma il +7 sulla seconda di Eccellenza. A cambiare però è la posizione delle inseguitrici, visto che in seconda posizione passano da due a una: il Tempio vince 1-4 su un Carbonia in crisi e approfitta del turno di riposo della Ferrini portandosi a +3. I cagliaritani sono raggiunti al terzo posto dal Ghilarza, 2-1 sull'Iglesias, ma dovrà fermarsi domenica prossima, nel ritorno in campo a Bari Sardo puntano a recuperare alcuni dei tanti infortunati. Si avvicina alla zona playoff il Villasimius, 2-0 all'Ossese, ma per i bianconeri di Mario Fadda l'attenzione ora si sosta sulla fase nazionale di Coppa Italia: l'andata del primo turno è mercoledì alle 14.30 in casa contro il Terracina.

Eccellenza da mantenere. Nella zona bassa iniziano a staccarsi le ultime quattro: Bosa e Carbonia perdono, si rilancia il Sant'Elena che vince proprio a Bonorva col Bosa (0-1) e riporta la Villacidrese (0-0 a Calangianus) ultima da sola. Il distacco fra quintultima e quartultima, le squadre che farebbero i playout, comincia a farsi pesante ed è al limite massimo: Calangianus 25 e Bosa 19, con più degli attuali sei punti non si disputano con la salvezza automatica della quintultima. Più tranquille il Li Punti, 0-3 a Gavoi col Taloro, e il Barisardo, 2-3 a San Teodoro.

Prossimo turno. Il Ghilarza riposa, si giocano Barisardo-Ferrini, Iglesias-Ilva, Li Punti-Bosa, Ossese-Calangianus, lo scontro salvezza Sant'Elena-Carbonia, Tempio-Villasimius, Tharros-Taloro Gavoi e Villacidrese-San Teodoro.

