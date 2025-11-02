Eccellenza: Tempio in vetta, Nuorese koCampionato nel segno dell’equilibrio
L’ottava giornata del campionato di Eccellenza conferma il grande equilibrio che caratterizza questa stagione. In testa c’è ora il Tempio, a cui basta uno 0-0 sul campo della Ferrini Cagliari per staccare la Nuorese, sconfitta a Villasimius.
Per la formazione di Antonio Ragatzu decisive le reti di Ragatzu (su rigore al 38’ della ripresa) e di Sina Filho a inizio secondo tempo.
La Nuorese viene raggiunta al secondo posto da Lanusei e Ilvamaddalena. I maddalenini superano il Tortolì per 3-0 con le marcature di Attili al 4’, Lima al 12’ e Alvarez al 40’. Gli ogliastrini del Lanusei piegano di misura (1-0) il Carbonia, grazie al gol di Silva al 3' della ripresa.
Netto 3-0 dell’Iglesias contro il fanalino di coda Sant’Elena, con le reti di Capellino (al 4’ e al 32’ st) e Di Stefano (al 25’ pt).
Allo stadio “Ninetto Martinez” di Uri, l’Atletico Uri di Massimiliano Paba batte 2-1 il Taloro Gavoi: vantaggio immediato di Ricci, raddoppio di Campana a metà primo tempo e gol ospite di Navarrete nella ripresa.
Vittoria in rimonta anche per il Calangianus, che supera 3-1 il Buddusò: ospiti avanti con Balde, poi i giallorossi ribaltano tutto con le reti di Mauro, Perez e Moreo.
Spettacolare pareggio (2-2) tra Ossese e Santa Teresa: ospiti in vantaggio al 37’ con Ziani, pareggio di Di Pietro al 45’. Nella ripresa Sanna riporta avanti il Santa Teresa, ma nel finale arriva il definitivo 2-2 firmato Glino.