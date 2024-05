È stata anticipata a sabato 11 maggio alle 16 la gara di ritorno del playout di Promozione fra Tharros e Carbonia.

All'andata hanno vinto i minerari per 3-0. Un risultato pesantissimo per gli oristanesi che rischiano di finire in Promozione al termine di un campionato davvero poco fortunato.

Il Carbonia domenica scorsa ha messo quasi in cassaforte le sua salvezza. Ma nel calcio tutto può succedere. I minerari restano grandi favoriti, poi si vedrà.

