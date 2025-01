Scontri incrociati domani fra le prime quattro del campionato di Eccellenza.

Si giocano Ossese-Budoni e Monastir-Tempio, due gare determinanti in questo momento del campionato che vede il Budoni tentare la fuga decisiva per la Serie D. Una fuga coincisa col momento no del Monastir che ha dominato la prima fase del torneo.

Un pomeriggio quello di domani insomma di grandissimo interesse. Oggi la classifica vede il Budoni in vetta con 45 punti. Il Monastir insegue a 39. Ossese e Tempio a 38 punti. Poi, il vuoto col Calangianus quinto con trenta punti e con Iglesias e Villasimius a 27.

La giornata propone anche San Teodoro-Villasimius, Calangianus-Taloro con la squadra di Gavoi lanciatissima verso una tranquilla posizione di classifica. E ancora, Ghilarza-Nuorese, Li Punti-Ferrini, Carbonia-Barisardo, Alghero-Iglesias.

