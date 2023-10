Sabato in Eccellenza si giocano sei incontri validi per la quinta giornata di andata. In programma alle 16 Bosa-Iglesias (a Bonorva), Ilvamaddalena-Barisardo, San Teodoro-Calangianus, Tempio-Li Punti e Villasimius-Sant’Elena e alle 16.30 Ghilarza-Villacidrese. Domenica (ore 16) si giocano le altre due gare: Carbonia-Tharros e Ferrini Cagliari-Ossese. Riposa il Taloro Gavoi.

Il Ghilarza di Giacomo Demurtas con una vittoria si porterebbe in testa in solitaria. Giallorossi che affrontano una Villacidrese in ripresa. Dopo il turno di riposo, l’Ilva di Cotroneo riceve il Barisardo, reduce dalla sconfitta col Ghilarza. Al “Nino Manconi” di Tempio big match tra i galletti, vogliosi di riscatto dopo la sconfitta col Sant’Elena, e il Li Punti. Da non perdere anche il match di viale Marconi tra Ferrini e Ossese. A Bonorva, per Bosa e Iglesias la posta inizia già a scottare.

San Teodoro e Calangianus inseguono i primi punti. All’Is Casas di Villasimius si affrontano le due sorprese in positivo di questo avvio stagione, la squadra di Nicola Manunza e il Sant’Elena.

