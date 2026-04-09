Una sola stagione in Eccellenza, con immediato ritorno in Promozione dopo il ripescaggio della scorsa estate. Il primo verdetto del campionato di Eccellenza ha sancito la retrocessione del Sant’Elena. Alla quintultima giornata, con la sconfitta contro l’Ilvamaddalena, i biancoverdi hanno ricevuto la matematica condanna, salutando la massima categoria regionale.

Nessun dramma, però, in casa quartese: le attenuanti non mancano. La squadra era stata ripescata soltanto ai primi di agosto, in virtù del risultato ottenuto nei playoff di Promozione nella stagione precedente. Da lì, una corsa contro il tempo per allestire un organico inizialmente costruito per affrontare un campionato di categoria inferiore.

La società è intervenuta anche a stagione in corso nel tentativo di colmare il gap, ma senza riuscire a invertire la rotta. Il divario con le altre realtà, spesso dotate di budget nettamente superiori, si è rivelato troppo ampio. A complicare ulteriormente il percorso, l’impossibilità di disputare le gare casalinghe a Quartu: il Sant’Elena ha infatti giocato le proprie partite interne a Settimo San Pietro.

<Sapevamo di dover affrontare tante difficoltà>, spiega il patron Luca Meloni. <Il campionato di Eccellenza è durissimo, ormai vicino al semiprofessionismo. Ci sono società che hanno investito anche cinque volte più di noi. Devo essere sincero: anche gli episodi non ci sono stati favorevoli. A eccezione della gara con l’Ilvamaddalena, la squadra ha sempre lottato. In alcune occasioni è mancata un po’ di esperienza, ma guardiamo avanti>.

Lo sguardo è già rivolto al futuro e al campionato di Promozione: <Allestiremo una rosa competitiva, senza perdere di vista il nostro settore giovanile, che rappresenta il fiore all’occhiello della società. Abbiamo tutte le squadre impegnate nei tornei regionali>.

Ancora da definire il futuro della guida tecnica: Maurizio Rinino, subentrato a stagione in corso. <È prematuro fare valutazioni>, aggiunge Meloni. <Mancano ancora tre partite e intendiamo onorarle come abbiamo sempre fatto>.

Infine, uno sguardo alla questione impianti: <I lavori allo stadio Is Arenas sono iniziati, ed è un segnale positivo. Speriamo di poter tornare a giocare a Quartu già dalla prossima stagione. Nel frattempo, desidero ringraziare il Comune di Settimo San Pietro per l’ospitalità dimostrata>.

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