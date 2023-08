A poco più di dieci giorni dall’inizio ufficiale della stagione la Tharros si ritrova senza allenatore. Antonio Prastaro, infatti, nelle scorse ore ha presentato le dimissioni da tecnico della prima squadra e la società ha preso atto della decisione accentandole. Nel corso della giornata di oggi l’allenamento è stato guidato dal preparatore atletico Fabio Pittau.

«Aveva qualche problema familiare – commenta il patron Tonio Mura – l’impegno andava oltre le sue possibilità e ha deciso di dimettersi. Siamo in un periodo in cui non è facile, nei giorni di ferragosto, trovare un altro tecnico».

La squadra, dopo la seduta odierna, tornerà ad allenarsi mercoledì, data in cui la società spera di avere già il nome del nuovo allenatore. Tecnico che si ritroverà a lavorare con un gruppo costruito da Prastaro. «La rosa è ristretta – conclude Mura – e non sarà facile trovare il profilo giusto».

