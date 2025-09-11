Tutto pronto per il fischio d'inizio della stagione 2025/2026 di Eccellenza. Si parte domenica (ore 16) con la prima giornata di un campionato che si preannuncia appassionante e ricco di novità. Il girone, composto da 16 squadre, si presenta profondamente rinnovato.

Torna in Eccellenza il Lanusei, vincitore del girone A di Promozione, così come il Buddusò, reduce dal successo nel girone B. Completano le novità i ripescaggi di Tortolì e Sant’Elena, oltre al ritorno in categoria del Santa Teresa, che dopo diversi anni si riaffaccia nell’Eccellenza, prendendo il posto del San Teodoro Porto Rotondo, di cui ha acquisito i diritti sportivi.

Presenti anche Ilvamaddalena e Atletico Uri, entrambe retrocesse dalla Serie D e desiderose di riscatto. Le campagne di rafforzamento estive hanno visto numerosi movimenti, con l’arrivo di diversi giocatori stranieri che alzano ulteriormente il livello tecnico del torneo.

Il match clou della prima giornata sarà Ilvamaddalena-Ossese: una super sfida tra i maddalenini, vogliosi di risalita dopo l’amara retrocessione, e l’Ossese, ormai abituata a disputare stagioni da protagonista ma ancora a caccia dell’agognata promozione in Serie D.

Da tenere d’occhio anche l’esordio dell’Atletico Uri, che ospita il Lanusei: un match tra due formazioni con un passato importante, entrambe intendono partire col piede giusto. Il Lanusei ha rinnovato ampiamente l'organico dopo la promozione, mentre l’Atletico Uri è ripartito con grande determinazione sotto la guida di Massimiliano Paba, ricostruendo la squadra dopo la dolorosa retrocessione.

Il programma della prima giornata prevede anche il derby del nord tra Tempio, guidato da mister Giuseppe Cantara, e il Buddusò, oltre allo scontro nord-sud tra Sant’Elena e Santa Teresa di Gallura. Quest’ultima si presenta come una delle pretendenti più attrezzate, con una rosa costruita anche grazie all’apporto di stranieri in ogni reparto.

A Cagliari, la Ferrini ospita la Nuorese, in una gara aperta a ogni risultato. Stesso discorso per Iglesias-Calangianus e Taloro-Villasimius. Il Taloro Gavoi è la squadra con più presenze storiche in Eccellenza, mentre il Villasimius, con il ritorno in panchina di Antonio Prastaro, si presenta totalmente rinnovato. Un torneo all'insegna della grande incertezza, su questo nessuno ha dubbi.

