Weekend particolare per il calcio regionale, con quasi tutta l'undicesima giornata di Eccellenza al sabato. Domenica alle 16 si gioca solo Budoni-Arbus a Torpè, coi galluresi in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive costate la vetta della classifica, poi ben otto anticipi. Alle 16 la capolista Latte Dolce ospita il Taloro Gavoi nel match di cartello, in programma al "Vanni Sanna", alla stessa ora Bosa-San Teodoro, Calangianus-Sant'Elena, Li Punti-Lanusei, Nuorese-Iglesias (negli ospiti nuovo debutto in panchina per Andrea Marongiu, che ha sostituito l'esonerato Alessandro Cuccu a inizio settimana) e l'interessante Ossese-Tharros. Mezz'ora dopo Ghilarza-Villacidrese, alle 17 invece tocca a Monastir-Ferrini.

Promozione. Non è toccato dagli anticipi il Girone A, perché l'unica gara prevista sabato è stata spostata: Selargius-Atletico Cagliari si giocherà domenica alle 16, visto che l'Amministrazione Comunale non ha concesso il "Virgilio Porcu" per l'anticipo a causa di altri eventi sportivi in contemporanea. Asseminese-Orrolese è al "Polese, il campo della Ferrini in viale Marconi a Cagliari, dopo che la società del presidente Sandro Stara aveva disputato la precedente gara casalinga a Villa San Pietro (attende di spostarsi a Siliqua). Il big match di domenica è Guspini-Castiadas (ore 16). Gli anticipi sono solo nel Girone B: Santa Giusta-Atletico Bono (ore 16) e Siniscola-Tonara (16.30, doveva essere domenica) con Arborea-Paulese posticipata da sabato a domenica alle 16, stesso orario dell'intero Girone C.

