Eccellenza: Ossese in Serie D, Ilvamaddalena in finale playoffFerrini retrocessa: i verdetti della penultima giornata di campionato
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Penultima giornata ricca di verdetti nel campionato di Eccellenza. L’Ossese festeggia la storica promozione in Serie D, l’Ilvamaddalena conquista la finalissima playoff, mentre Nuorese e Tempio staccano il pass per le semifinali. In coda, retrocede la Ferrini Cagliari.
Giornata indimenticabile per l’Ossese, che supera 3-1 la Ferrini e brinda al salto nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Un traguardo storico per il club bianconero, al termine di una stagione esaltante. Eppure erano stati gli ospiti a passare in vantaggio con Vinci, prima della rimonta firmata da Di Pietro, Maitini e Saba, che ha consegnato titolo e promozione.
Alle spalle della capolista, l’Ilvamaddalena, confitta di misura sul campo del Villasimius (1-0), mantiene il secondo posto e accede direttamente alla finalissima playoff del 6 maggio, forte del vantaggio sulla quinta classificata.
La corsa playoff vede la Nuorese cadere in casa contro il Calangianus (1-2), ma conservare comunque la terza posizione, mentre il Tempio travolge 4-0 il Sant’Elena Quartu e si prende il quarto posto, qualificandosi per la semifinale.
Negli altri incontri, vittorie importanti per Carbonia (3-1 sull’Atletico Uri), Santa Teresa Gallura (3-2 sul Taloro Gavoi) e Tortolì (1-0 sul Buddusò). Pareggio per 1-1 tra Lanusei e Iglesias.
In coda, la sconfitta condanna la Ferrini Cagliari alla retrocessione in Promozione, mentre resta già segnato anche il destino del Sant’Elena Quartu.