Il presidente del Villasimius, Cristian Meloni, ha comunicato la fine del rapporto di collaborazione, di comune accordo, fra la società è l'allenatore della prima squadra, Nicola Manunza, al termine di due stagioni intense e ricche di soddisfazioni.

In un comunicato, il presidente Meloni «esprime la più sincera gratitudine da parte della società per il prezioso lavoro svolto, la professionalità dimostrata e i risultati ottenuti dal mister Nicola Manunza, che ha contribuito in modo determinante alla crescita della squadra e allo sviluppo del nostro progetto sportivo».

«Sono stati due anni significativi, vissuti con impegno, passione e un profondo senso di appartenenza, che rimarranno parte della storia recente del G.S.D. Villasimius. A Nicola vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera, con la certezza che il legame umano e sportivo costruito insieme resterà solido e duraturo», conclude la nota della società.

