Con l'Ilvamaddalena che vola indisturbata verso la serie D e con la Villacidrese e il Sant'Eena in piena zona retrocessione, il campionato di Eccellenza gioca mercoledì un turno infrasettimale molto importante.

In campo Barisardo-Calangianus, Carbonia-Villasimius, Iglesias-Ferrini, Li Punti-Ilva, Sant'Elena-Taloro, Tempio-Bosa, Tharros-Ghilarza, Villacidrese-Ossese. Riposa il San Teodoro.

Impegnativa ma non impossibile la trasferta dell'Ilva sul campo del Li Punti, decisivi forse per il loro futuro gli impegni del Sant'Elena e della Villacidrese che si giocano le speranze salvezza. Impegno importante in chiave playoff per il Villasimius a Carbonia con i minerari che devono far punti per conservare la categoria. Difficile anche l'impegno della Ferrini a Iglesias.

