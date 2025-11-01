Eccellenza, l’ostacolo Ossese sulla strada del Santa TeresaI galluresi vanno a fare visita a una delle tre imbattute del torneo
Ricomincia domani in trasferta contro l’Ossese il campionato del Santa Teresa. Eliminata dalla Coppa Italia per mano del Tempio, la squadra di Celestino Ciarolu va a fare visita a un avversario in ripresa, fresco di cambio in panchina e ancora imbattuto.
Alla sfida valida per l’8ª giornata di Eccellenza i biancocelesti, penultimi in classifica con 4 punti, si presentano con grande voglia di riscatto, a maggior ragione dopo le due sconfitte subite tra campionato e coppa col minimo scarto. Quella di domani sarà, peraltro, solo la prima di cinque incontri molto difficili: dopo la gara esterna con l’Ossese, novembre propone al Santa Teresa il match casalingo col Lanusei, la trasferta sul campo della Ferrini e i derby galluresi col Calangianus, tra le mura amiche del Buoncammino (di sabato), e con l’Ilva a La Maddalena.
Testa però all’Ossese e all’appuntamento di domani allo stadio Walter Frau di Ossi: squadre in campo alle 15, dirige l’arbitro Nicolò Fronteddu della sezione di Nuoro, assistenti Tiberio Deidda (Carbonia) e Stefano Siddi (Cagliari).