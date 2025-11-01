Ricomincia domani in trasferta contro l’Ossese il campionato del Santa Teresa. Eliminata dalla Coppa Italia per mano del Tempio, la squadra di Celestino Ciarolu va a fare visita a un avversario in ripresa, fresco di cambio in panchina e ancora imbattuto.

Alla sfida valida per l’8ª giornata di Eccellenza i biancocelesti, penultimi in classifica con 4 punti, si presentano con grande voglia di riscatto, a maggior ragione dopo le due sconfitte subite tra campionato e coppa col minimo scarto. Quella di domani sarà, peraltro, solo la prima di cinque incontri molto difficili: dopo la gara esterna con l’Ossese, novembre propone al Santa Teresa il match casalingo col Lanusei, la trasferta sul campo della Ferrini e i derby galluresi col Calangianus, tra le mura amiche del Buoncammino (di sabato), e con l’Ilva a La Maddalena.

Testa però all’Ossese e all’appuntamento di domani allo stadio Walter Frau di Ossi: squadre in campo alle 15, dirige l’arbitro Nicolò Fronteddu della sezione di Nuoro, assistenti Tiberio Deidda (Carbonia) e Stefano Siddi (Cagliari).

© Riproduzione riservata