L'Ossese in gran silenzio avanza in classifica ed ora è ad appena tre punti dalla vetta della classifica dell'Eccellenza che vede ancora al comando Latte Dolce e Budoni.

E si sta facendo sotto anche la Villacidrese e il San Teodoro, a cinque punti dalle capoliste. In poche settimane hanno recuperato parecchi punti profittando del momento non esaltante delle due grandi del campionato, costruite per vincere. A guadagnarne sarà lo spettacolo. Budoni e latte Dolce restano probabilmente le squadre più forti , ma la classifica che si è accorciata non può che far bene all'interesse del torneo.

"Sono queste le squadre più forti-dice Sebastiano Pinna, ex Cagliari e Castiadas ed ora allenatore della Ferrini. Questo è un bel campionato con giocatori superiori alla categoria e con grande interesse dei tifosi. Latte Dolce e il Budoni sono le più quadrate. I sassaresi non hanno ancora perso, il Budoni ha perso due volte ma ha anche vinto otto delle 11 gare disputate. Ci sarà da divertirsi sino alla fine”.

In coda soffrono Monastir e Li Punti, ultimi con cinque punti ma la zona salvezza non è lontana. Lanusei e Carbonia, retrocesse dalla D la scorsa stagione, stanno soffrendo. Sono partite senza l'obbligo di tornare subito nell'Interregionale. Il loro appare un campionato di assestamento in attesa di tempi migliori. Sabato si gioca in anticipo Nuorese-SantìElena.

Domenica le gare più attese sono Ossese-Ferini, Budoni-Iglesias e Latte Dolce-Arbus.

