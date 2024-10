Inizio di stagione difficile e sfortunato quello del Villasimius nel campionato di Eccellenza. Nell'ultima gara, la squadra di Nicola Manunza ha a lungo accarezzato la vittoria sul Calangianus, segnando due gol con un doppio vantaggio che però non è servito a centrare il successo tanto atteso. Con i galluresi è finita così 2-2. Un risultato, merito anche di un ottimo Calangianus, mai domo che gioca bene e che dispone di buone individualità. La squadra di Simone Marini ha raggiunto il pari nel finale di partita. Un pari che consente al Calangianus di tenersi nelle alte sfere della classifica. Il Villasimius ha tutto il tempo di ruisalire la china. La squadra gioca bene, il futuro non deve fare paura.

La seconda vittoria casalinga per i canarini sembrava cosa fatta, invece tutto è sfumato, come detto, nei concitati minuti finali. Il primo tempo è stata equilibrato, leggermente meglio il Calangianus nel possesso palla, molto ordinato in campo. Nella ripresa, il Villasimius è partito forte riuscendo a segnare due reti che non sono bastate per affondare i galluresi, commettendo l’errore di arretrare troppo il baricentro. Gli ospiti ne hanno approfittato accorciandole distanze, acquisendo quindi ulteriore fiducia e a due minuti dallo scadere sono riusciti a cogliere un punto d’oro.

Grande rammarico quindi per il Villasimius che avevano in mano la seconda vittoria di fila all”Is Casas”. Camba e compagni sono scivolati in terzultima posizione, agganciati dal San Teodoro Porto Rotondo. Alle loro spalle soltanto Li Punti e Barisardo con due punti di ritardo. Il torneo è ancora lungo e la classifica cortissima. C’è tutto il tempo per guadagnare posizioni ed uscire dalla zona calda. Il tecnico Manunza saprà su quali tasti puntare per scuotere la squadra.

Domenica prossima trasferta proibitiva per il Villasimius, atteso al “Walter Frau” di Ossi dall’Ossese, terza forza del torneo. Non da meno l’impegno degli uomini di Simone Marini che al “Signora Chiara” ospitano la capolista Budoni.

