Il Tempio vince a Carbonia e si riprende il primo posto in Eccellenza. Alle sue spalle salgono con 11 punti Monatir e Budoni. La quinta giornta di Eccellenza non manca di sorprese: Il Tempio ha vinto a Carbonia per 2-1 (reti di Donati, Mancini e Bazile). Il Monastir ha piegato per 2-0 il Villasimius (Frau e Madero), il Budoni è stato costretto al pari dal San Teodoro (1-1, con reti di Piassi e Mastromarino). Pari (0-0), fra Li Punti e la Nuorese di Ivan Cirinà.

L'Ossese ha battuto il Taloro per 2-0 (Mascia e Madeddu), il Ghilarza ha vinto sul Barisardo per 3-1 ( gol di Restivo, Orru e doppietta di Chiappino), l'Alghero ha vinto per 2-0 sulla Ferrini (doppietta di Scognamiglio), mentre il Calangianus ha vinto sull'Iglesias per 2-1 (Alvarenga, Demartis e Carlander).

© Riproduzione riservata