Nel fine settimana il campionato di Eccellenza si ferma per la finale di Coppa Italia, che metterà di fronte sabato al campo comunale Tharros di Oristano, a partire dalle 15, Tempio e Iglesias.

Una sosta che il Santa Teresa può sfruttare per recuperare qualche giocatore, tra infortunati e influenzati, e tirare il fiato dopo un periodo molto intenso, in cui i biancocelesti hanno risalito la classifica dall’ultimo al decimo posto conquistando 13 punti nelle ultime cinque giornate con quattro vittorie e un pareggio. Un filotto di risultati utili iniziato dopo il clamoroso 1-4 casalingo subito dall’Iglesias e culminato col successo, anch’esso casalingo, contro il Tempio, sconfitto sabato al Buoncammino 1-0. Quando si dice la coincidenza.

Non un dettaglio che nelle ultime sette partite il Santa Teresa, che a fine novembre ha cambiato guida tecnica e che – si dica – nella prima parte del torneo ha pagato lo scotto del salto di categoria, abbia sempre segnato almeno un gol, per un totale di 12 reti.

Il campionato per la squadra di Fabio Levacovich ripartirà il 1° febbraio con la trasferta sul campo della Nuorese terza della classe, imbattuta al Frogheri ma sconfitta fuori casa negli ultimi due turni da Tempio e Buddusò. Un bel banco di prova per il Santa Teresa, ma anche per l’avversario.

