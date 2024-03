Nell’anticipo della 29esima giornata del campionato di Eccellenza, il San Teodoro piega (2-0) il Tempio.

Nel primo tempo, al 18’ Roccuzzo impegna Deiana. Al 31’ i teodorini sbloccano il risultato con Ruzzittu su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Arca. Al 40’ Deiana salva ancora su Nurru. Al 45’ angolo di Molino ed incornata vincente di Malese. Nella ripresa poco de segnalare. I viola ipotecano la salvezza. La squadra di Cantara potrebbe domani perdere la seconda posizione.

Domenica alle 15 si giocano le altre gare. La capolista Ilvamaddalena riceve nel suo fortino il Taloro Gavoi. Al campo di “Viale Marconi” a Cagliari, la Ferrini, terza forza, affronta un Carbonia Partite casalinghe per Ossese e Ghilarza rispettivamente con Li Punti e Bosa. A San Gavino, gara da ultima spiaggia per la Villacidrese contro la Tharros. Come anche per il Sant’Elena, atteso al “Signora Chiara” di Calangianus. Chiude Barisardo-Iglesias. Riposa il Villasimius.

© Riproduzione riservata