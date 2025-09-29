L'ultimo sabato di settembre, nonché primo d'autunno, portava in dote due derby: il classico ,ma sempre ricco di fascino, Ilvamaddalena-Calangianus, e quello pressochè inedito, fra Tempio e Santa Teresa Gallura.

Sempre riguardo alle Galluresi d'Eccellenza c'è Nuorese-Buddusò, altro confronto con ben pochi precedenti. A fare la parte del leone sono state il Tempio, che ora occupa la vetta della classifica con 7 punti, e llvamaddalena, che battendo nella “Stragallurese" mare montagna il Calangianus ottiene il suo primo successo stagionale.

Il Buddusò dal suo canto, sconfitto a Nuoro, è costretto a recitare ancora una volta il mea culpa: nelle prime 3 di campionato si è sempre ritrovato in vantaggio, ma non è mai riuscito a mantenerlo. Un segnale inequivocabile, di come ancora la matricola non sia entrata appieno nel "clima"della serie superiore, nonostante vi sia approdato dopo due stagioni, sotto la guida Terrosu, davvero esaltanti. Diciamo, come rafforzativo del concetto, che l'esperienza conta e paga, e che è stata l'esperienza la chiave di volta del successo del Tempio, in questo caso, con l'altra nuova arrivata nella massima espressione del calcio sardo, il Santa Teresa Gallura, che al "Manconi" ha pagato pegno pur disputando una gara più che positiva. Un aspetto questo, nella lettura finale dell'incontro, messo in evidenza anche da Cantara e Ciarolu.

Chiudendo il discorso sulle "Pentagalluresi" , eccoci ad Ilvamaddalena -Calangianus, partendo dalla vincente. Gli isolani, così come in generale tutte le squadre che retrocedono, in questo caso dalla serie D, vengono indicate come indiziate principali per tornarvi a stretto giro di posta. Questo " peso", nella stagione appena iniziata, lo portano addosso sia appunto l'Ilva, ma anche l'Atletico Uri. Sinora l'undici guidato da Acciaro è partito col freno a mano tirato: eliminato dalla Coppa Italia dopo 2 sconfitte col Santa Teresa, in campionato ha collezionato due pareggi di fila a cui ha fatto seguito la vittoria dell'altro ieri. Il Calangianus, reduce dal primo successo stagionale la domenica precedente contro la Ferrini, è partito con l'intento di confermarsi nella categoria senza, così come la scorsa stagione, eccessivi patemi d'animo. Siamo appena agli inizi, per cui centrare gli obbiettivi che ognuna si è posta è possibile.

