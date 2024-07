Alessio D'Agostino torna in Eccellenza, categoria vinta nel 2017-2018 col Castiadas e giocata fino al 2022-2023.

Lo farà col Monastir, squadra dove è arrivato un anno fa dopo un lungo periodo alla Ferrini e di cui è stato uno dei principali trascinatori: 23 gol stagionali nelle due competizioni entrambe vinte, di cui 21 in Promozione (vice capocannoniere del Girone A dietro il compagno di squadra Mauro Ragatzu, arrivato alla cifra record di 40) e 2 in coppa (fra cui quello nella semifinale di ritorno contro l'Arborea valso la qualificazione alla finale) in un'annata strepitosa a livello personale e di squadra.

E oltre alle reti, alcune peraltro spettacolari da lontanissimo contro Orrolese e Atletico Cagliari più una in rovesciata al Selargius, ci sono anche svariati assist e numerose giocate di assoluto livello.

La conferma. «Sono contentissimo di rimanere», il commento di D'Agostino, classe '86 originario di Torino ma da anni in Sardegna dove ha giocato anche il fratello Antonino (ex Cagliari). «Ripartiamo con l'ambizione dell'anno scorso, in più con l'entusiasmo cercheremo di fare un bel campionato sapendo che sarà ancor più difficile, con squadre e giocatori da categorie superiori oltre che senza più l'obbligo dei fuoriquota. Siamo pronti e carichi per combattere». Nelle prossime settimane, prima del raduno di agosto, la società del presidente Marco Carboni darà i nomi degli altri componenti della rosa, oltre a quelli già annunciati di recente. Confermatissimo anche l'allenatore Marcello Angheleddu, dopo una grande stagione scorsa.

