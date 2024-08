In Eccellenza, il Carbonia ha ingaggiato il portiere Atzeni. Il Barisardo l'attacante ivoriano Mabo. Continua la campagna acquisti in casa Lanusei: la società ha raggiunto l'accordo cvon il difensore argentino Franco Troyes e del connazionale di origini sarde Marcelo Fuentes, attaccante ex Dorgalese. Dall'Idolo, è rientrato il bomber federico Arras con gare giocate in passato anche in Serie D. La squadra sarà allenata da Alberto Piras.

© Riproduzione riservata