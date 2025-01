I migliori sono ancora loro. Madou Mabo e Mauro Martin Castro sono ancora al comando della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, giunto alla quarta giornata ritorno. Il difensore del Taloro Gavoi è stato grande protagonista nella trasferta al “Signora Chiara” di Calangianus. I rossoblù si sono imposti per uno a zero e Castro, pilastro del reparto difensivo, si è messo in evidenza per grinta, determinazione ma anche qualità tecniche. Votato dal tecnico della formazione giallorossa, Simone Marini, ha raggiunto quota quindici. Il Barisardo, invece, ha perso lo scontro diretto col Carbonia dopo le due vittorie consecutive. Il centrocampista Mabo è stato uno degli ultimi ad arrendersi. Per questo è stato premiato dal tecnico Nicola Ruggeri col quindicesimo punto.

Avanzano anche Lorenzo Isaia (Carbonia) e Gianluigi Illario (Iglesias), giudicati tra i migliori per la quattordicesima volta. Come detto, i minerari hanno battuto il Barisardo conquistando tre punti d’oro in chiave salvezza. Il ventiduenne Isaia, ex giovanili della Roma, continua ad offrire ottime prestazioni. Centrocampista di qualità e quantità. Illario, detentore del titolo, è un giocatore continuo che difficilmente sbaglia gara. E’ uno dei trascinatori dell’Iglesias di Giampaolo Murru. I rossoblù, grazie al successo nell'incontro esterno con l’Alghero, hanno agganciato in quinta posizione il Calangianus ed ora sognano ad occhi aperti un piazzamento playoff.

Voto conquistato, il tredicesimo, per Stefano Mereu e Luca Scognamillo dell’Alghero, Stefano Demurtas del Calangianus, Danilo Ruzzittu del San Teodoro e Alessandro Cadau della Nuorese. Il "jolly" della squadra barbaricina, votato anche nel recupero col Barisardo, ha realizzato il gol vittoria contro il Ghilarza. I verdazzurri non vincevano dai sei incontri.

Quarta giornata di ritorno pure nel campionato di Promozione. Nel girone A, adesso il leader in solitudine è l’esterno del Cus Cagliari, Alessandro Piroddi con sedici punti. Un gradino sotto Federico Usai del Lanusei.

E’ rimasto fermo con tredici preferenze l’attaccante Alfredo Martins (Lanusei), a secco nel match perso dalla capolista contro il Selargius. Con gli stessi punti ci sono Paolo Atzeni (Arborea), Matteo Cosa (Atletico Masainas), Lamin Jammeh (Idolo), Alessio D'Agostino (Sant'Elena) e Michele Suella (Uta). A quota dodici punti Emanuel Piroddi dell’Orrolese e Felipe Ferrari della Tharros.

Nel girone B, comanda Domenico Saba, attaccante e capitano dell’Usinese, con sedici punti. Nell’ultimo turno la squadra di Loriga ha raggiunto in vetta il Buddusò in virtù del successo col Castelsardo e del contemporaneo pareggio dei biancocelesti col Coghinas. Saba ha firmato il gol del definitivo tre a uno. Staccati di due voti, Danilo Bonacquisti (Arzachena), Luca Di Angelo (Bosa), Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto) e Simone Calaresu (Tonara). Scorrendo la classifica, con tredici preferenze, gli attaccanti Lorenzo Zela (Arzachena), Santiago Mateucci (Coghinas) e Michele Chelo (Usinese).

© Riproduzione riservata