Madou Mabo si conferma in testa alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, dopo la decima giornata di ritorno. Al centrocampista del Barisardo è stato attribuito il ventesimo voto dal tecnico della Ferrini, Pier Paolo Mura. Domenica scorsa gli ogliastrini sono stati sconfitti a Cagliari, scivolando nuovamente in zona playout, ma l’ivoriano si è messo in evidenza dimostrando ancora una volta le sue qualità. Un giocatore di categoria superiore, protagonista della rimonta dei biancocelesti.

Alle spalle dell’ex Podgorica, sempre i centrocampisti Stefano Mereu dell’Alghero e Gianluigi Illario dell’Iglesias: staccati di una sola lunghezza. I giallorossi, appaiati in terzultima posizione proprio col Barisardo, si sono fatti sfuggire nel recupero la vittoria nell’incontro tra ex nobili con la Nuorese. A giudicare positivamente la prova di Illario l’allenatore del Tempio, Mauro Giorico. I minerari hanno sconfitto i galletti e ora sognano la partecipazione ai playoff.

Voto guadagnato anche per Alessandro Cadau della Nuorese e Mauro Martín Castro del Tortolì. Per loro sono diciotto complessivi. Calciatori di grande esperienza e qualità.

A quota diciassette, l’attaccante dell’Alghero Luca Scognamillo, autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Nuorese, aggancia Lorenzo Isaia del Carbonia, Danilo Ruzzittu del San Teodoro Porto Rotondo e Stefano Demurtas del Calangianus. Quindicesimo punto per Massimo Fadda del Taloro che stacca il compagno di squadra Roberto Mele ed il capitano della Nuorese, Fabio Cocco, rimasti fermi a quattordici.

Nella speciale classifica del Girone A di Promozione, allunga il centrocampista della capolista Lanusei, Federico Usai, autore di una delle quattro reti rifilate dagli ogliastrini al Villamassargia. Per Usai le preferenze sono venti. L’esterno del Cus Cagliari Alessandro Piroddi stabile con diciotto punti. I cussini domenica scorsa hanno perso in casa col Terralba allontanandosi dal terzo posto. Si avvicina alla seconda piazza Alessio D’Agostino del Sant’Elena, giudicato tra i migliori dall’allenatore della Villacidrese, Alberto Piras, raggiungendo diciassette voti. Lo scontro tra le due formazioni, con un passato in Serie C e che ora puntano al ritorno in Eccellenza, è terminato in parità. Salgono a sedici punti Paolo Atzeni dell’Arborea e Alfredo Francisco Martins del Lanusei.

Nel Girone B, ventesimo voto per il bomber dell’Usinese Domenico Saba, a segno tre volte nell’incontro con l’Abbasanta. È il leader dei migliori davanti a Simone Calaresu del Tonara che ha raccolto la diciannovesima preferenza. Avanzano a diciassette punti Enzo Fink Hassan Fiori del Luogosanto, Gino Esteban Copetti del Siniscola Montalbo e Gino Noli del Tonara. Sempre con sedici punti Lorenzo Zela e Santiago Mateucci, attaccanti rispettivamente di Arzachena e Coghiinas. Ottengono, invece, il quindicesimo punto Edoardo Sedda dell’Ovodda e Fabio Lauria della Macomerese agganciando Danilo Bonacquisti (Arzachena), Guillermo Lucas Pedelacq (Atletico Bono) e Michele Chelo (Usinese).

