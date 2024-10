Si gioca nel pomeriggio la quinta giornata del campionato di Eccellenza: la gara di cartello è sicuramente Carbonia-Tempio, due squadre dal passato illustre con tappe anche in Serie C e che stanno cercando di recuperare i fasti del passato lontano.

Il Carbonia, allora Carbosarda, ha sfiorato negli anni Cinquanta anche la Serie B: era la Carborsarda di Perati, Bercarichic, Zoboli, Braccini, Trenzani, Cavallini e Gennari, fortissima grazie alla miniera che allora dava ricchezza e lavoro.

Anche il Tempio ha un grande passato. Ora occupa il secondo posto in Eccellenza, un punto sotto la capolista Budoni. Il Carbonia è quarto a tre punti dal Budoni. Una classifica giocoforza cortissima dopo appena quattro giornate.

Domenica scorsa il Tempio ha perso il primo posto cadendo in casa col Monastir ce ha in organico giocatori che hanno giocato in Serie A, B e C. Oggi il calendario propone il testa coda San Teodoro-Budoni con la squadra di Raffaele Cerbone favorita. In programma anche Alghero-Ferrini, Calangianus-Iglesias, Ghilarza-Barisardo, Li Punti-Nuorese, Monastir-Villasimius, Ossese-Taloro. Su tutti i campi si gioca alle 16.

